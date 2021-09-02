Об этом заявил управляющий директор Еврокомиссии по вопросам Азии и Тихого океана Гуннар Виганд. По его словам, ситуация в Афганистане ухудшается в экономической и финансовой сферах.
К теме Террористы "Талибана" запретили женщинам быть министрами в Афганистане
Присутствие ЕС в Кабуле будет необходимо
Виганд рассказал, что в краткосрочной перспективе необходимо будет обеспечить присутствие ЕС в Кабуле, когда это позволит ситуация безопасности.
Это необходимо для обеспечения европейских стратегических интересов, связанных с борьбой с терроризмом, наркотиками, миграцией и защитой людей.
Мы должны поддерживать связь и влиять на "Талибан" и использовать для этого рычаги, которые имеем. Однако мы не будем спешить с признанием этой структуры для установления официальных отношений,
– подчеркнул представитель Еврокомиссии.
По словам Виганда, непонятно, смогут ли талибы эффективно управлять. Однако для Евросоюза ключевым условием официальных отношений будет создание всеобъемлющего и репрезентативного переходного правительства.
Стоит прочитать Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Кабула
Официальные отношения между ЕС и "Талибаном" возникнут только тогда, когда талибы будут отвечать конкретным условиям. В частности, говорится об уважении прав человека и беспрепятственном доступе для сотрудников по оказанию помощи.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- США 31 августа завершили вывод войск и покинули Афганистан. В Пентагоне заявили, что за почти 20 лет миссии США погибли более 2 тысяч военных.
- В Организации объединенных наций заявили, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. ООН пытается сделать все возможное, чтобы избежать этого.
- Британская разведка в течение 2 недель проводила переговоры с террористами "Талибана". От них требовали гарантий, что Афганистан не станет площадкой, с которой будут осуществлять атаки на страны Запада.
- Немецкие дипломаты заявили о готовности вернуться в посольство в Кабуле. Официальный Берлин пока не говорит о признании власти, но хочет решать практические проблемы.