Про це заявив керуючий директор Єврокомісії з питань Азії та Тихого океану Гуннар Віганд. За його словами, ситуація в Афганістані погіршується в економічній та фінансовій сферах.

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Присутність ЄС у Кабулі буде необхідна

Віганд розповів, що у короткостроковій перспективі необхідно буде забезпечити присутність ЄС у Кабулі, коли це дозволить безпекова ситуація.

Це необхідно для забезпечення європейських стратегічних інтересів, які пов'язані з боротьбою з тероризмом, наркотиками, міграцією та захистом людей.

Ми маємо підтримувати зв'язок і впливати на "Талібан" та використовувати для цього важелі, які маємо. Однак ми не будемо поспішати із визнанням цієї структури для встановлення офіційних взаємин,

– наголосив представник Єврокомісії.

Зверніть увагу! У США припустили, що можуть почати співпрацю з "Талібаном". Зокрема, для спільної боротьби з "Ісламською державою".

За словами Віганда, незрозуміло, чи таліби зможуть ефективно керувати. Однак для Євросоюзу ключовою умовою офіційних відносин буде створення всеосяжного та репрезентативного перехідного уряду.

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Офіційні відносини між ЄС і "Талібаном" виникнуть тільки тоді, коли таліби будуть відповідати конкретним умовам. Зокрема, мовиться про повагу прав людини та безперешкодний доступ для співробітників з надання допомоги.

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