Евросоюзу напомнили об опасениях в отношении России

Страны Евросоюза должны учитывать тревоги восточноевропейских стран, которые чувствуют угрозу со стороны России.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии.

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Нам нужно объединить Европейский Союз, а для этого нам нужна новая восточная политика, европейская восточная политика, которая бы учитывала, например, интересы восточноевропейцев, которые чувствуют угрозу со стороны России намного больше, чем другие",

– сказал Маас.

По его словам, реалии сегодняшнего дня требуют объединения ЕС, поскольку только совместными усилиями страны блока могут защищать свои ценности и достойно представлять свои интересы. Поскольку с такими глобальными вызовами, как изменение климата, миграция или оцифровка, по мнению Мааса, в одиночку не в состоянии справиться ни одно государство в Европе.

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"Мы выступаем за свободный мир и свободную торговлю, а не за протекционизм и изоляцию, но Европа – это ответ на новый национализм, только в ЕС мы можем защищать свои ценности и представлять наши интересы", – подчеркнул он.

К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.



Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.