Євросоюзу нагадали про побоювання щодо Росії

Країни Євросоюзу повинні враховувати тривоги східноєвропейських країн, які відчувають загрозу із боку Росії.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини.

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Нам потрібно об'єднати Європейський Союз, а для цього нам потрібна нова східна політика, європейська східна політика, яка б враховувала, наприклад, інтереси східноєвропейців, які відчувають загрозу з боку Росії набагато більше, ніж інші",

– сказав Маас.

За його словами, реалії сьогодення вимагають об'єднання ЄС, оскільки тільки спільними зусиллями країни блоку можуть захищати свої цінності і гідно представляти свої інтереси. Оскільки з такими глобальними викликами, як зміна клімату, міграція або оцифровка, на думку Мааса, поодинці не в змозі впоратися жодна держава в Європі.

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"Ми виступаємо за вільний світ і вільну торгівлю, а не за протекціонізм і ізоляцію, але Європа – це відповідь на новий націоналізм, тільки в ЄС ми можемо захищати свої цінності і представляти наші інтереси", – наголосив він.

До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.



Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.