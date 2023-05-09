Госпожа посол Великобритании обратилась к украинцам перед стартом Евровидения-2023

В Ливерпуле 9 мая начнется главный песенный конкурс Евровидения-2023. Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс обратилась к украинцам перед его стартом.

Напомним, первый полуфинал Евровидения состоится уже в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире из Ливерпуля мы увидим выступления 15 участников. Узнайте, где и когда смотреть онлайн-трансляцию конкурса

К теме Евровидение 2023: как украинцам проголосовать из разных уголков мира

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс обратилась к украинцам

В Ливерпуле 9 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2023. Украину на конкурсе представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Перед началом конкурса госпожа посол Британии обратилась к украинцам. Она отметила, что для британцев проводить Евровидение от имени Украины – это большая честь и проявление доверия и дружбы между странами.

С самого начала планировалось, что конкурс почтит Украину и украинскую культуру. И мы остаемся привержены этому принципу,

– подчеркнула госпожа.

Она добавила, что британцы мечтают о том дне, когда Украина будет принимать такие события в освобожденных и отстроенных городах – Донецке, Луганске и Мариуполе.

Смотрите обращение Мелинды Симмонс

Интересно Евровидение-2023: все песни участников конкурса, которые выступят в Ливерпуле

Евровидение-2023 должно было состояться в Украине