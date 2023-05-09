Госпожа посол Великобритании обратилась к украинцам перед стартом Евровидения-2023
В Ливерпуле 9 мая начнется главный песенный конкурс Евровидения-2023. Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс обратилась к украинцам перед его стартом.
Напомним, первый полуфинал Евровидения состоится уже в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире из Ливерпуля мы увидим выступления 15 участников. Узнайте, где и когда смотреть онлайн-трансляцию конкурса
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Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс обратилась к украинцам
В Ливерпуле 9 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2023. Украину на конкурсе представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
Перед началом конкурса госпожа посол Британии обратилась к украинцам. Она отметила, что для британцев проводить Евровидение от имени Украины – это большая честь и проявление доверия и дружбы между странами.
С самого начала планировалось, что конкурс почтит Украину и украинскую культуру. И мы остаемся привержены этому принципу,
– подчеркнула госпожа.
Она добавила, что британцы мечтают о том дне, когда Украина будет принимать такие события в освобожденных и отстроенных городах – Донецке, Луганске и Мариуполе.
Смотрите обращение Мелинды Симмонс
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Евровидение-2023 должно было состояться в Украине
- 67-й песенный конкурс Евровидение должен был состояться в Украине, ведь именно украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в прошлом году.
- Однако из-за полномасштабной войны Евровидение-2023 перенесли в Великобританию, которая в 2022 году заняла второе место.
- Первый полуфинал проведут 9 мая, второй – 11 мая, а финал состоится 13 мая.
- В этом году Украину будет представлять группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel". Поскольку Украина победила в прошлом году, на Евровидении-2023 наши представители будут сразу в гранд-финале. Коллектив выйдет на сцену под номером 19.