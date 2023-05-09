Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення відбудеться вже о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі з Ліверпуля ми побачимо виступи 15 учасників. Дізнавайтеся, де і коли дивитись онлайн-трансляцію конкурсу.
До теми Євробачення 2023: як українцям проголосувати з різних куточків світу
Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс звернулася до українців
У Ліверпулі 9 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2023. Україну на конкурсі представляє гурт TVORCHI із піснею Heart of Steel.
Перед початком конкурсу пані посол Британії звернулася до українців. Вона зазначила, що для британців проводити Євробачення від імені України – це велика честь та прояв довіри й дружби між країнами.
Від самого початку планувалося, що конкурс вшанує Україну та українську культуру. І ми залишаємося відданими цьому принципу,
– наголосила пані посол.
Вона додала, що британці мріють про той день, коли Україна прийматиме такі події у звільнених і відбудованих містах – Донецьку, Луганську та Маріуполі.
Дивіться звернення Мелінди Сіммонс
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Євробачення-2023 повинне було відбутися в Україні
- 67-й пісенний конкурс Євробачення мав відбутися в Україні, адже саме український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу минулого року.
- Проте через повномасштабну війну Євробачення-2023 перенесли до Великої Британії, яка у 2022 році посіла друге місце.
- Перший півфінал проведуть 9 травня, другий – 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.
- Цьогоріч Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel". Оскільки Україна перемогла торік, то на Євробаченні-2023 наші представники будуть одразу в гранд-фіналі. Колектив вийде на сцену під номером 19.