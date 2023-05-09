Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення відбудеться вже о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі з Ліверпуля ми побачимо виступи 15 учасників. Дізнавайтеся, де і коли дивитись онлайн-трансляцію конкурсу.

До теми Євробачення 2023: як українцям проголосувати з різних куточків світу

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс звернулася до українців

У Ліверпулі 9 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2023. Україну на конкурсі представляє гурт TVORCHI із піснею Heart of Steel.

Перед початком конкурсу пані посол Британії звернулася до українців. Вона зазначила, що для британців проводити Євробачення від імені України – це велика честь та прояв довіри й дружби між країнами.

Від самого початку планувалося, що конкурс вшанує Україну та українську культуру. І ми залишаємося відданими цьому принципу,

– наголосила пані посол.

Вона додала, що британці мріють про той день, коли Україна прийматиме такі події у звільнених і відбудованих містах – Донецьку, Луганську та Маріуполі.

Дивіться звернення Мелінди Сіммонс

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