Ездил без прав: пьяный водитель протаранил забор здания ГСЧС на Ровненщине

На территорию Главного управления ГСЧС в Ровненской области вечером 29 ноября наехал автомобиль. Mercedes развалил металлический забор, газон и тротуарный камень.

Как рассказали правоохранители, за рулем был 22-летний пьяный водитель, который не справился с управлением. При свидетелях он отказался от осмотра на состояние алкогольного опьянения.

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Патрульные составили на водителя протокол о совершении ДТП и повторное в течение года управление в состоянии опьянения. Также вынесли постановление о том, что водитель управлял автомобилем без прав,

– говорится в сообщении полиции.



Пьяный водитель без прав в Ровненской области врезался в территорию Управления ГСЧС / Фото Патрульная полиция Ровненской области

ДТП с пьяными водителями