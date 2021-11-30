Ездил без прав: пьяный водитель протаранил забор здания ГСЧС на Ровненщине

30 ноября 2021 , 17:44
Читати новину українською

Источник:

фейсбук патрульной полиции Ровненской области

На территорию Главного управления ГСЧС в Ровненской области вечером 29 ноября наехал автомобиль. Mercedes развалил металлический забор, газон и тротуарный камень.

Как рассказали правоохранители, за рулем был 22-летний пьяный водитель, который не справился с управлением. При свидетелях он отказался от осмотра на состояние алкогольного опьянения.

К теме В 10 раз превысил норму: в Киеве пьяный водитель заснул за рулем и спровоцировал ДТП

Патрульные составили на водителя протокол о совершении ДТП и повторное в течение года управление в состоянии опьянения. Также вынесли постановление о том, что водитель управлял автомобилем без прав,
– говорится в сообщении полиции.


Пьяный водитель без прав в Ровненской области врезался в территорию Управления ГСЧС / Фото Патрульная полиция Ровненской области

ДТП с пьяными водителями

  • Во Львовской области 11 октября патрульные остановили пьяного водителя. Вместо того чтобы пройти проверку на алкоголь, он созвал "митинг" в свою поддержку. Прохожие защищали мужчину и утверждали, что патрульные находятся в состоянии опьянения. Мужчина, который снимал видео, говорил, что один из правоохранителей едва мог говорить.
  • 30 сентября на трассе Львов – Рава-Русская произошла смертельная авария – водитель Citroen сбил 48-летнюю велосипедистку и уехал. Беглеца быстро разыскали. В его крови обнаружили более 3 промилле алкоголя.
  • В Черновцах 10 ноября нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ дважды въехал в жилой дом. Благодаря тому, что люди вовремя сообщили мужчину удалось задержать. 
Автор: Олег Терещенко