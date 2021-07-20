Ездил пьяным с удостоверением умершего отца: суд оштрафовал Львовского таксиста

В апреле 2021 года львовские патрульные задержали пьяного таксиста. Ранее мужчину лишили водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Однако он показал правоохранителям документы своего отца, который умер 12 лет назад. Суд оштрафовал нарушителя.

Мужчину уже не впервые привлекают к ответственности за нарушение правил дорожного движения. На этот раз он должен выплатить 34 тысячи гривен штрафа.

К теме Пьяный Львовский таксист ездил с водительским удостоверением отца, который умер 12 лет назад: фото

Пьяный таксист ездил с удостоверением покойника

47-летнего Сергея Кузнецова 19 февраля впервые поймали пьяным за рулем Dacia Sandero. Тогда в его крови обнаружили почти 2 промилле алкоголя.

В марте Шевченковский райсуд признал мужчину виновным в нетрезвом вождении. Его оштрафовали на 10,2 тысячи гривен и на год лишили права управлять авто.

Еще одно постановление за нетрезвое вождение на Кузнецова составили 24 февраля – устройство Drager показало в его крови 1,3 промилле алкоголя.

В апреле суд оштрафовал мужчину на 10,2 тысячи гривен.

В третий раз Кузнецова поймали пьяным за рулем 15 апреля перекрестке улиц Липинского – Бориса Тена.

Патрульные остановили авто Dacia Sandero из-за нарушения правил дорожного движения. Однако впоследствии в крови водителя обнаружили 0,55 промилле алкоголя.

Кроме этого, мужчина показал патрульным водительское удостоверение 82-летнего мужчины с переклеенной фотографией.

Во время общения с полицейскими водитель очень нервничал и угрожал уничтожить документ.

Однако позже мужчина признался, что подделал удостоверение умершего 12 лет назад отца, чтобы работать таксистом.

Обратите внимание Тюрьма и 2,5 миллиона гривен компенсации: на Львовщине наказали виновника смертельного ДТП

Мужчину оштрафовали

Кузнецов не явился ни на одно из 3 судебных заседаний. Поэтому судья Шевченковского районного суда Василий Кавацюк, учитывая обстоятельства дела, признал его виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчину оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Кроме этого, Кузнецова лишили права управлять транспортом на 3 года. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора. По украинскому законодательству, это решение суда еще можно обжаловать в апелляционном суде.