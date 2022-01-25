Из-за Омикрона суточная заболеваемость в Украине может возрасти до 55 тысяч, – KSE

Новая волна коронавируса, вызванная распространением штамма Омикрон, может вызвать заболеваемость до 55 тысяч случаев за сутки.

Вдвое выше, чем во время Дельты

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что в целом заболеваемость будет вдвое выше, чем во время осенней волны, когда доминировал штамм Дельта.

Внимание Минздрав прогнозирует двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время

По прогнозу экспертов, в среднем за сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тысяч случаев. То есть, если в выходные традиционно меньшее количество случаев, то в будни – она будет выше.

Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при Дельта-волне в среднем за сутки был около 23 тысяч, а максимально – около 27 тысяч случаев за отдельные сутки,

– отметил Ганиченко.

Обратите внимание! В Минздраве прогнозируют двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время. В то же время в ведомстве ожидают, что эта COVID-волна будет проходить легче и на єто есть 2 причины:

Возросло количество вакцинированных, Штамм Омикрон, по предварительным данным, менее агрессивный.

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