Ежедневно люди все больше верят, что Украина даст отпор России, – Антипович

Вооруженные силы Украины 20 день войны отбивают атаки врагов и отвоевывают украинские территории. Люди с каждым днем все больше уверены в нашей победе.

Об этом сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире 24 канала.

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Люди верят, что Украина даст отпор России

По его словам, ежедневно у украинцев меняются настроения, внутренняя мотивация и отношение к ситуации.

Заметно, как каждые несколько дней растет поддержка и уверенность украинцев. В частности, у людей чаще возникают мысли, что мы однозначно дадим отпор врагу,

– заявил эксперт.

Алексей Антипович говорит, что украинцы имеют надежду и веру, что мы победим, и наши ВСУ дадут отпор врагу.

Эксперт добавил, что более 60% украинцев считает, что наше государство является лидером на постсоветском пространстве. У людей уменьшается комплекс неполноценности.

Два тезиса, почему происходит война

Алексей Антипович отметил, что, согласно опросам, украинцы имеют два тезиса, почему происходит война:

Мол, Путин преследует цель полного уничтожения украинского народа.

Путин хочет полной оккупации украинских территорий и их присоединения к России.

Добавим, что утром, 24 февраля, Россия ворвалась на украинские земли. Так, в Украине уже третью неделю идет война. Страна-агрессор обстреливает мирные города. Однако наши ВСУ мужественно отражают атаки врага, а местное население им помогает. Об основных событиях борьбы Украины с врагом – читайте в хронологии.

Важно: США сделают и предоставят все, чтобы Украина не проиграла, – Жданов