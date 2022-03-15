Про це повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі 24 каналу.

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Люди вірять, що Україна дасть відсіч Росії

За його словами, щодня в українців змінюються настрої, внутрішня мотивація та ставлення до ситуації.

Помітно, як кожні кілька днів зростає підтримка та впевненість українців. Зокрема, у людей частіше виникають думки, що ми однозначно дамо відсіч ворогу,

– заявив експерт.

Олексій Антипович каже, що українці мають сподівання та віру, що ми переможемо, і наші ЗСУ дадуть відсіч ворогу.

Експерт додав, що понад 60% українців вважає, що наша держава є лідером на пострадянському просторі. В людей зменшується комплекс меншовартості.

Дві тези, чому відбувається війна

Олексій Антипович наголосив, що, згідно з опитуваннями, українці мають дві тези, чому відбувається війна:

Мовляв, Путін переслідує мету повного знищення українського народу.

Путін хоче повної окупації українських територій та їх приєднання до Росії.