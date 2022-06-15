Ежедневно погибает почти 100 воинов, до 300 ранены, - Милли о потерях Украины на войне

После встречи Рамштайн-3 озвучили приблизительные потери Украины в войне с Россией. В инфопространстве появляется информация, что ВСУ теряют 100 воинов ежедневно, а до 300 – ранятся.

Подсчитать потери очень сложно. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на брифинге, сообщает 24 канал. Поэтому первичные подсчеты обычно не точны.

Кстати Россияне не продвигаются, потому что боятся украинского сопротивления, – генерал Милли

Чтобы получить точную оценку должны пройти месяцы или годы. Милли подчеркнул, что озвученные цифры для Украины действительно угроза.

Потому что они сражаются за выживание страны. Ваши возможности выдерживать эти потери напрямую связаны с возможностями выживания и движения,

– добавил Милли.

Какие цифры потерь озвучивали раньше

Президент Владимир Зеленский несколько раз озвучивал примерные цифры потерь украинской армии. 15 апреля в интервью он оговорился, что погибли 2500 – 3000 украинских военных, а более 10 тысяч – получили ранения. В конце мая Зеленский сказал, что потери украинских бойцов близки к 100 человек в день.

В начале июня президент заявил, что каждый день мы теряем 60 – 100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными. По его словам, ситуация на фронте – тяжелая.

Такую же примерную статистику озвучивал и министр обороны Алексей Резников.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отмечал , что потери в ВСУ намного меньше, чем у российских оккупантов. Однако, конечно, они есть, потому что идут жесткие бои.

Заметим, что Украина пока не озвучивает свои потери на фронте. Этот фактор может деморализовать общество, потому и раздаются приблизительные цифры. Военный эксперт Петр Черник тоже отмечает, что комментировать количество погибших и пленных стоит только после победы Украины. Это чувствительная тема.

Если это будет обсуждаться в нашем публичном пространстве, кафиры обязательно изучат все тезисы и будут искать инструменты, чтобы расколоть украинское общество.

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