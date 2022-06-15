Підрахувати втрати дуже складно. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на брифінгу, повідомляє 24 канал. Тому первинні підрахунки зазвичай не є точними.

До речі Росіяни не просуваються, бо бояться українського спротиву, – генерал Міллі

Щоб отримати точну оцінку, мають пройти місяці чи роки. Міллі наголосив, що озвучені цифри для України – справді загроза.

Тому що вони борються за виживання країни. Ваші можливості витримувати ці втрати напряму пов'язані із можливостями виживання та руху далі,

– додав Міллі.

Які цифри втрат озвучували раніше

Президент Володимир Зеленський кілька разів озвучував приблизні цифри втрат української армії. 15 квітня в інтерв'ю він обмовився, що загинули 2500 – 3000 українських військових, а понад 10 тисяч – зазнали поранень. Наприкінці травня Зеленський сказав, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день.

На початку червня президент заявив, що щодня ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими. За його словами, ситуація на фронті – важка.

Таку ж приблизну статистику озвучував й міністр оборони Олексій Резніков.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначав, втрати у ЗСУ набагато менші, ніж в російських окупантів. Однак, звісно, вони є, оскільки йдуть жорсткі бої.

Зауважимо, Україна поки не озвучує свої втрати на фронті. Цей фактор може деморалізувати суспільство, тому й лунають приблизні цифри. Військовий експерт Петро Черник теж зазначає, що коментувати кількість загиблих та полонених варто лише після перемоги України. Це чутлива тема.

Якщо це буде обговорюватись у нашому публічному просторі, окупанти обов'язково вивчать всі тези й шукатимуть інструменти, аби розколоти українське суспільство.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 32 750 ворогів. Лише за добу наші оборонці знищили 250 військових ворожої армії.

Може зацікавити – росіяни бояться партизанів у Херсоні через шалений спротив: відео