Ежедневно погибают люди, еды нет, бойцы готовятся к последнему бою, – жены защитников Мариуполя

14:33

В воскресенье, 15 мая, жены бойцов полка "Азов", которые сейчас защищают оккупированный Мариуполь, пообщались с журналистами в рамках пресс-конференции. Они рассказали, что ситуация на "Азовстали" сложная, а военные начинают терять веру.