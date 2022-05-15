Ежедневно погибают люди, еды нет, бойцы готовятся к последнему бою, – жены защитников Мариуполя
15 мая 2022 , 14:33Читати новину українською
Источник:UA. Первый
В воскресенье, 15 мая, жены бойцов полка "Азов", которые сейчас защищают оккупированный Мариуполь, пообщались с журналистами в рамках пресс-конференции. Они рассказали, что ситуация на "Азовстали" сложная, а военные начинают терять веру.
Они сказали, что военные рассказали о том, что они почти не выходят на верх. К тому же враг продолжает бомбить город.