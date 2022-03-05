Езжайте домой, – тысячи херсонцев вышли на митинг против оккупантов
Тысячи херсонцев вышли на митинг с украинскими флагами против оккупантов. Люди на площади кричат, что Херсон – это Украина, а также кричат врагу, чтобы уходил домой.
Соответствующие кадры обнародовал депутат у Суворовского районного совета в городе Херсоне Евгений Холодарь. На протест люди вышли утром 5 марта.
Важно В Херсоне люди вышли на центральную площадь на митинг против оккупантов
Херсонцы призывают оккупантов убираться домой
По данным Антона Геращенко, более двух тысяч человек вышли на протест в Херсоне. Суспильне писало, что утром люди продолжали прибывать на площадь.
Впоследствии оккупанты открыли огонь в воздух, однако это не испугало людей. Они остались на площади и кричали:
- "Иди домой";
- "Оккупанты";
- "Оккупанты, уезжайте домой";
- "Фашисты";
- "Ребята, поезжайте домой".
Люди на площади в Херсоне выкрикивали, чтобы оккупанты двигались домой: видео
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