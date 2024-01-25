Байден призывает Конгресс без задержки одобрить продажу Турции F-16, – Reuters

Президент США призывает Конгресс одобрить продажу Турции американских истребителей. Раньше этого требовал Эрдоган.

Джо Байден накануне направил письмо лидерам ключевых комитетов Конгресса. В нем проинформировал о своем намерении официально начать процесс продажи самолетов F-16 Турции, как только Анкара окончательно утвердит заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом агентство сообщило со ссылкой на источники.

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Одобрить продажу F-16 без промедлений

По словам одного из американских чиновников, в письме к республиканским и демократическим членам комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей президент США призвал Конгресс одобрить продажу истребителей "без промедлений".

Также четыре источника сообщили, что перед этим Белый дом направил письмо членам Конгресса с призывом одобрить продажу Турции и модернизационных комплектов на 20 миллиардов долларов.

Как отметили собеседники, администрация Байдена еще официально не уведомила Конгресс о планах продаж самолетов Анкаре. Интересно, что задержка с ратификацией шведской заявки со стороны Турции являлась главным препятствием для получения одобрения Конгресса на сделку по продаже самолетов.

Законодатели заявили, что перед тем, как одобрить продажу, они ожидают одобрения Турцией членства Швеции в НАТО, в частности, подписи Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кратко, что этому предшествовало