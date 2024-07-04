Без истребителей F-16 для ВСУ войну выиграет Россия, – американский генерал

Генерал Филипп Бридлав заявил, что утверждение Белого дома о предоставлении Украине всего необходимого для победы не соответствует действительности. Он отметил необходимость отмены ограничений на использование американского оружия.

Он также призвал к изменению стратегии для достижения преимущества на поле боя. Бридлав считает, что именно отсутствие конкретных действий привело к полномасштабному вторжению России.

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Что Бридлав думает о помощи Украине

Бывший верховный командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что утверждение Белого дома о том, что Украине якобы предоставлено все необходимое для победы над российскими оккупантами, не соответствует действительности.

Люди из Белого дома, в частности, Джон Кирби, публично сказал, что мы даем Украине все, что ей нужно для победы. Я не могу согласиться. Раньше он работал со мной, и я его хорошо знаю, но сейчас он занимает политическую позицию, и озвучивает политические послания. Нет, мы не предоставляем Украине все (необходимое), – 24 Канал),

– подчеркнул он.

Бридлав также выразил поддержку относительно необходимости отмены ограничений на удары по территории России американским оружием. Он считает, что Украина не должна ждать, пока российские войска пересекут границу или начнут нападение, прежде чем отвечать.

Как могут изменить ситуацию на поле боя F-16

Генерал также отметил важность предоставления Украине истребителей F-16, чтобы дать шанс на победу. Он подчеркнул, что Украина должна изменить свою историческую доктрину и провести интегрированную кампанию "воздух-земля" для создания синергии между наземными и воздушными операциями.

"Чтобы обеспечить преимущество в воздухе в то время и в тех местах, которые она выберет, Украина должна изменить свою историческую доктрину и провести интегрированную кампанию "воздух-земля". Только благодаря такой интеграции, которая создает синергию между наземными и воздушными операциями, Украина может способствовать усилению армии на поле боя", – отметил военный.

Бридлав напомнил, как в 2022 году украинцы умоляли мир закрыть небо над Украиной, но многие варианты, предложенные штаб-квартирами НАТО, были отклонены из-за опасений ответа со стороны России. Он отметил, что именно отсутствие действий привело к широкомасштабному вторжению России.

Какое самое сильное оружие Путина

Бридлав также отметил, что самое действенное оружие Путина – угрозы.

Мы постоянно слышим ядерные угрозы. Россия произносит их примерно каждую неделю. Мы постоянно слышим о расширении войны. Россия вспоминает об этом примерно каждые 7 – 14 дней. И, кстати, около половины этих сообщений содержат такие предостережения. Поэтому кампания запугивания Путина является его самым действенным оружием,

– сказал Бридлав.

Генерал также предостерег, что союзники, задачей которых является сдерживание агрессии России, сами являются "почти полностью сдержанными". Он призвал Запад быть неудержимым и иметь моральное мужество для противодействия российской агрессии.

"Мы на Западе должны быть неудержимыми. Нам нужно иметь моральное мужество, чтобы решить это", – подытожил Бридлав.

Напомним, что недавно Нидерланды выдали разрешение на экспорт в Украину 24 самолетов F-16. Согласно опубликованному письму, первые самолеты поступят в Украину "в ближайшее время".