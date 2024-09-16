Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16: известны сроки

До конца 2024 года Украина получит дополнительную партию истребителей F-16 от Дании. Точные сроки и количество поставляемых самолетов остаются в секрете в целях оперативной безопасности.

В общей сложности Дания обязалась поставить 19 истребителей. Об этом сообщает издание DR.

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Украина получит новую партию самолетов

По заявлению министра, первый самолет был передан Украине в августе и всего Дания передаст еще 18 истребителей.

Во второй половине 2024 года будет передан еще один F-16,

– подтвердил Поульсен.

Справка. Благодаря своей универсальности, F-16 используется не только для завоевания господства в воздухе, но и для нанесения ударов по наземным целям, разведке и другим задачам.

К слову, аналитики считают, что Украина будет использовать самолеты для перехвата российских ракет и беспилотников, подавления систем ПВО врага, а также для нанесения ударов по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух – земля".

По состоянию на сейчас Украина получила только первые 10 истребителей F-16 из 79, а до конца 2024 года может ожидать 20 самолетов. В СМИ отметили, что даже если бы все обещанные союзниками самолеты Киев получил бы сразу, это вряд ли изменило бы ситуацию.