Загалом Данія зобов'язалася поставити 19 винищувачів. Про це повідомляє видання DR.

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Україна отримає нову партію літаків

За заявою міністра, перший літак було передано Україні у серпні, і всього Данія передасть ще 18 винищувачів.

У другій половині 2024 року буде передано ще один F-16,

– підтвердив Поульсен.

Довідка. Завдяки своїй універсальності, F-16 використовується не тільки для завоювання панування в повітрі, а й для нанесення ударів по наземних цілях, розвідки та інших завдань.

До слова, аналітики вважають, що Україна використовуватиме літаки для перехоплення російських ракет і безпілотників, придушення систем ППО ворога, а також для завдання ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу "повітря – земля".

Наразі Україна отримала лише перші 10 винищувачів F-16 з 79, а до кінця 2024 року може очікувати 20 літаків. У ЗМІ зазначили, що навіть, якби усі обіцяні союзниками літаки Київ отримав би одразу, це навряд чи змінило ситуацію.