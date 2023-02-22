Будет иметь решающее значение: Джонсон срочно обратился к Байдену

Борис Джонсон призвал Джо Байдена срочно предоставить Украине истребители F-16. Кроме того, он убежден, что Великобритания должна сделать то же самое.

Джонсон подчеркнул, что предоставление помощи Украине будет иметь решающее значение для безопасности Запада. Политик убежден: если бы самолеты прислали еще год назад, цивилизованный мир был бы гораздо ближе к победе.

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Если мы не сможем выгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, тогда угроза для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов, будет еще больше,

– добавил Джонсон.

Политик призвал США и Великобританию предоставить Украине F-16. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Украине нужно больше танков и дальнобойной артиллерии.

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