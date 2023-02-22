Будет иметь решающее значение: Джонсон срочно обратился к Байдену
Источник:CNN
Борис Джонсон призвал Джо Байдена срочно предоставить Украине истребители F-16. Кроме того, он убежден, что Великобритания должна сделать то же самое.
Джонсон подчеркнул, что предоставление помощи Украине будет иметь решающее значение для безопасности Запада. Политик убежден: если бы самолеты прислали еще год назад, цивилизованный мир был бы гораздо ближе к победе.
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Если мы не сможем выгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, тогда угроза для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов, будет еще больше,
– добавил Джонсон.
Политик призвал США и Великобританию предоставить Украине F-16. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Украине нужно больше танков и дальнобойной артиллерии.
Как F-16 помогут ВСУ
- Защитникам украинского неба нужно как можно быстрее получить F-16. Они могут выполнять целый спектр критически важных задач. В частности, подавлять воздушную оборону врага.
- Кроме того, F-16 прославился своей эффективностью в воздушных боях. В целом Украине требуется не менее 200 F-16. Это поможет ускорить победу Украины в войне.
- Во время визита Байдена в Варшаву в польской столице провели масштабную акцию и призвали лидера США предоставить Украине F-16.