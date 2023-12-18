Не баллистика: Игнат рассказал, какие цели сможет сбивать F-16
Для борьбы с российскими оккупантами нашему государству нужно преимущество в воздухе. В Воздушных Силах рассказали, смогут ли F-16 сбивать баллистику России.
Многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 не смогут помочь Вооруженным силам Украины сбивать разные баллистические ракеты оккупантов, однако они будут способны дать отпор российской авиации. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.
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Как F-16 способны помочь Воздушным Силам Украины
Он отметил, что F-16 вряд ли будет как-то помогать в борьбе с баллистикой. Баллистика, как разъясняет спикер, – это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету.
F-16 вряд ли будет как-то помогать в борьбе с баллистикой. Баллистика – это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету,
– отметил Игнат.
Против баллистических ракет F-16 не может работать. Игнат отметил, что он может уничтожать аэродинамические цели. Также работать по наземным, надводным целям.
Спикер Воздушных Сил заявил, что украинские летчики и наземный персонал продолжают проходить подготовку на разных площадках.
По словам Игната, география этих площадок растет, потому что каждая страна, входящая в состав авиационной коалиции, дает возможность заниматься тем или иным процессом.
Он подчеркнул, что очень сложно перейти на управление западными самолетами. По словам Игната, мы это делаем в очень рекордные сроки.
Спикер Воздушных Сил заверил, что Украина ожидает самолетов, которые будут способны дать отпор российской авиации. Он отметил необходимость преимущества в воздухе для Украины, поскольку без нее очень тяжело наземным войскам.
Важность F-16 для Украины: основные новости
- F-16 считаются самыми массовыми самолетами четвертого поколения истребителей. Они мультизадачны и легки в модернизации.
- Этот самолет можно использовать и как фронтовой бомбардировщик, и как истребитель, а также как самолет для перехвата ракет врага.
- F-16 станет важным инструментом для Украины, благодаря которому украинские военные будут иметь возможности в самых разных сферах. В частности, это охота за крылатыми ракетами и "Шахедами" на территории Украины. Российская авиация будет сложнее и опаснее действовать и атаковать передний край.