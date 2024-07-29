Украина получила приоритет: какое вооружение могут передать вместе с F-16

Уже в ближайшее время в Украине должны появиться западные истребители F-16. Впрочем, их использование будет зависеть от того, с какими ракетами они поступят.

Стоит обратить внимание на то, что Россия не подпускает свою современную авиацию ближе, чем на 40 километров к линии фронта. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что оккупанты не рискуют даже тем ресурсом, который можно восстановить.

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Какие именно ракеты нужны Украине

Российские тактические истребители и фронтовые бомбардировщики стараются не подлетать близко к линии фронта. Именно поэтому враг сбрасывает КАБы с расстояния 40 – 50 километров. Другие задачи выполняют в основном Су-25, Су-24.

Когда Украина получит F-16, то окажется в такой же ситуации. Так между истребителем и условным российским Су-34 минимальной дистанцией будет 80 километров. Далее суда должны осуществлять противозенитные маневры.

Главная ракета класса "воздух – воздух" для F-16 – это AIM-120 AMRAAM. Она бывает разных версий, с очень малой дальностью и, например, дальностью 110 километров. Но тогда с большой вероятностью, российский самолет сможет выйти из атаки. Поэтому нам нужна версия С-8 дальностью 160 – 180 километров,

– объяснил Олег Катков.

Именно такой ракетой можно эффективно сбивать российские самолеты.

Достаточно ли ракет AIM-120 AMRAAM

Такое оружие производится серийно, примерно их есть около тысячи. Стоит понимать, что это количество распределяют на всех в мире, потому что ракета имеет наибольшую популярность.

Но важный аспект заключается в том, что Украина имеет приоритет в получении ракет AIM-120. Говорится о том, что их в течение года будут предоставлять с приоритетом Украине, Тайваню и, конечно, США,

– отметил главный редактор Defense Express.

Поэтому вопрос в том, какие именно ракеты поступят вместе с F-16. Здесь есть много нюансов, потому что все зависит от интеграции ракеты в самолет, радиолокационной станции, которая там установлена. Поэтому надо рассматривать каждый отдельный истребитель, видеть серийный номер и знать, какую модернизацию он проходил.

"Надеемся, что Украина получит не просто F-16, которые уже эксплуатировались, а те, которые прошли определенные работы по повышению боеспособности", – добавил Олег Катков.