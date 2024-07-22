Когда Украина получит преимущество в воздухе благодаря F-16: ответ генерала США

Получение Украиной истребителей F-16 не будет означать получение преимущества в воздухе в течение нескольких недель. Этот шаг станет началом внедрения в Украину западного оборудования.

Процесс будет повторять путь других бывших стран Восточного блока, которые присоединились к НАТО и взяли на вооружение западные самолеты. Такое мнение высказал генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе.

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Что будет означать получение F-16 для Украины

По словам Джеймса Хеккера, украинские пилоты не получат преимущества в воздухе в течение нескольких недель после появления F-16.

Это будет процесс, через который мы пройдем, но по крайней мере мы начинаем. Я думаю, что самое главное здесь то, что это начало внедрения в Украине западного оборудования, западной тактики, западной доктрины и западного мышления,

– объяснил генерал.

Хеккер добавил, что нужно время, чтобы иметь возможность эффективно эксплуатировать самолеты с достаточным количеством персонала, а также необходимой логистической поддержкой.

Это не произойдет сразу, но надо начать, и мы уже достаточно близки к этому,

– подытожил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле заявил, что F-16 производства Lockheed Martin будут летать в украинском небе этим летом.

К слову, ранее представитель Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16, когда те поступят в наше государство. Американский генерал отметил, что украинская армия сможет эксплуатировать эти самолеты в пределах своей суверенной территории.