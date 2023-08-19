F-16 и компания: в Воздушных силах сложили рейтинг самолетов, в которых сейчас нуждается Украина

В Украине продолжают делать все возможное, чтобы нашему государству передали F-16. Впрочем, следует понимать, что нам необходимы и другие самолеты. И о них в Воздушных силах вспомнили.

В интервью в эфире телемарафона Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подчеркнул, что Украина нуждается не только F-16. Он составил своеобразный рейтинг ожидаемых в нашей стране самолетов, передает 24 Канал.

Читайте также Обучение пилотов уже началось, – Резников сказал, от чего зависит получение F-16

F-16 в приоритете

По словам Николая Олещука, американские истребители в приоритете для Украины. Кроме них, наше государство ожидает:

шведский самолет Saab JAS 39 Gripen;

британский Eurofighter Typhoon;

французский Dassault Rafale.

Эти самолеты он разложил в порядке убывания приоритета. То есть, в первую очередь мы ожидаем F-16 и будем благодарны, если Украина получит и Dassault Rafale.

Почему выбран был приоритетом F-16? Потому что коллектив (Воздушных сил ВСУ – 24 Канал) понимал и понимает, что их больше всего в мире. И вероятность получения этого самолета самая большая,

– констатировал Олещук.

Он также добавил, что Украина хочет получить на вооружение Saab JAS 39 Gripen. По его словам, эти шведские самолеты по своим тактико-техническим характеристикам не уступают американскому F-16.

Николай Олещук добавил, что Украина ожидает любого решения. Главное, чтобы мы получили как можно скорее самолеты четвертого поколения. Чтобы наши пилоты уже могли на них работать.

По словам Командующего Воздушными силами ВСУ, самолет – только платформа. И уже на нее будут ставить вооружение, с помощью которого будут решать задачи, которые ставят перед авиацией в его роде войск.

Если резюмировать, то приоритет Воздушных сил ВСУ – самолет 4++ поколения. С его помощью можно будет ликвидировать угрозы, стоящие перед нашим государством.

Заметим, что Украина направила Швеции запрос. В нем просят предоставить нашему государству истребители Saab JAS 39 Gripen. В этом материале мы подробнее рассказывали о технических характеристиках этого самолета и объяснили, в чем его ценность для нас.