11 стран согласились учить украинских пилотов летать на истребителях F-16. Коалиция дала согласие на это во время саммита НАТО в Вильнюсе.

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Почему учения не могут начаться без США

Вашингтон до сих пор не утвердил программу. Государственный департамент США должен официально подписать запрос на передачу инструкций по эксплуатации, тренажеров и других материалов, связанных с F-16.



Пока американская сторона не сделает этого, обучение украинских пилотов не сможет начаться.

Почему США еще не предоставили разрешение

Президент США Джо Байден недавно пообещал дать обучающей программе "зеленый свет". Спикер Пентагона подполковник Гаррон Гарн заявил, что, несмотря на это, официальный запрос "все еще рассматривается".

Пентагон должен убедиться, что все готово к работе с переводом технических пособий и пакетов технических данных. Также важно проверить учебный план и наличие соответствующих экспертов, ведь американские и натовские советники не будут на месте с украинцами. Только после этого официальные лица все подпишут.

Европейские партнеры Киева надеются начать программу в Дании в августе. В Румынии тоже будет создан учебный центр. По информации издания, именно в этой стране будет проходить обучение. И начнется все, вероятно, в октябре. По предварительным данным, на первом этапе будут учиться 6 – 9 украинских пилотов вместе со своими румынскими и словацкими коллегами.

Что сказали в Украине

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на статью этого издания. Своими мыслями он поделился в эфире телемарафона. Он допустил, что западное СМИ решило создать информационный повод. Подоляк назвал это традиционными спекулятивными элементами и отметил, что к этому относится достаточно спокойно.

Он отметил, что продолжаются переговоры по поставкам всех видов оружия, в которых сегодня нуждаются Силы обороны. По его словам, партнеры Киева понимают, что ВСУ нужны F-16, по крайней мере, для получения паритета в воздухе. Также союзники понимают, что Украине "нужно дозакрыть небо", чтобы ее защитники могли эффективно продвигаться дальше.

Подоляк напомнил, что некоторые страны сообщили о готовности дать симуляторы для обучения на F-16, и подготовка к этому идет. А позицию США он объяснил вопросом логистики, который нужно ускорить и о котором заботятся практически о все украинские переговорщики на разных площадках.

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