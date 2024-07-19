Зеленский поблагодарил Польшу за решение, которое приблизит передачу F-16

Польша одобрила решение, которое ускорит получение Украиной истребителей F-16. Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство страны за это.

Об этом глава государства написал в сети X (бывший Twitter). В частности, он отметил, что накануне на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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Лидеры обсуждали усиление обороноспособности Украины, и вот сегодня – первые результаты.

Сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, которое позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16. Спасибо, дорогой Дональд, за эффективное выполнение наших предыдущих договоренностей,

– написал он.

При этом президент не уточнил, о каком решении идет речь, других деталей относительно решения тоже не было в информационном пространстве. В частности, ничего не сообщали в правительстве Польши.

Какое решение могли утвердить

А вот польские СМИ предполагают, что участие Польши может быть связано с организацией доставки этих истребителей в Украину или с логистическими вопросами.

Варшава не передает Украине собственных F-16.

К слову, во время саммита НАТО в Вашингтоне лидеры США, Дании и Нидерландов заявили, что Украина получит первые истребители уже этим летом.