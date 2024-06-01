95 самолетов F-16 в течение четырех лет – это недостаточно. Это 24 Каналу объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"От Бельгии 30 самолетов, некоторые страны – по 15, по эскадрилье, по две эскадрильи. Но эта инфографика рассчитана до 2028 года. Нам 120 самолетов сейчас нужны. А 95 самолетов, размытые, допустим, на 4 года поставки – это действительно недостаточно", – подчеркнул он.

Сколько F-16 нужно Украине

Роман Свитан отметил, что до 95 самолетов от Европы не хватает примерно такого же количества самолетов F-16 от США. Половина истребителей должна быть от европейских стран, а вторую половину – получить от Штатов.

Причем с такой же динамикой. То есть столько, сколько нам могут передать европейские страны – от 60 самолетов в среднем с этого года. Если бы еще 60 американцы добавили, как раз было бы 120, которые нам нужны сейчас для трех фронтов. Хотя бы по одной бригаде,

– считает военный эксперт.

Уже до 180 – 200 самолетов можно было бы догнать к 2028 году. Тогда летный, инженерно-технический состав был бы подготовлен. К этому времени вышли бы из строя почти все наши старые советские самолеты, которые надо было бы заменить.

"Поэтому для наших Воздушных сил очень важно примерно 200 истребителей, 5 бригад. Этого будет достаточно для того, чтобы выполнять задачи и обороны, и наступления по тем направлениям, которые будут определены Генштабом", – добавил полковник ВСУ в запасе.

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