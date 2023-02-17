Без самолетов никак: сколько F-16 нужно Украине, чтобы изменить ход войны

Западные партнеры предоставляют Украине большие объемы военной помощи. В то же время, вопрос предоставления авиации Киеву до сих пор остается открытым.

Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт по авиации Валерий Романенко. После 9 встречи в формате "Рамштайн" в США заявили, что пока не будут предоставлять Украине свои истребители F-16.

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По мнению Романенко, именно авиация крайне нужна Украине, если наше государство хочет быть независимым, а в будущем – стать членом НАТО.

Мы можем обойтись без большого военно-морского флота, пока есть Черноморский флот России. Понятно, что мы не сможем с ним справиться. Но без авиации никак,

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что самолеты могут тот же Черноморский флот России потопить еще в гавани.

Без западных самолетов серьезное наступление ВСУ невозможно

Эксперт по авиации добавил, что без самолетов невозможны серьезные наступательные действия украинской армии. Также западные воздушные суда нужны Украине для того, чтобы вывести на новый уровень систему противовоздушной обороны.

"Рано или поздно мы должны перейти на западные истребители. И лучше бы это произошло раньше", – отметил Романенко.

Валерий Романенко рассказал о роли западной авиации для Украины: смотрите видео

Сколько истребителей F-16 нужно Украине

Эксперт по авиации убежден, что Украине нужна как минимум 1 эскадрилья истребителей F-16. Если Киев получит такие самолеты, нам нужно перестраивать всю соответствующую инфраструктуру:

взлетно-посадочные полосы,

навигационное обеспечение,

системы управления такими самолетами.

Также, по словам эксперта по авиации, Украине нужно перестроить противовоздушную оборону таким образом, чтобы она снабжала эти самолеты информацией.

Валерий Романенко Эксперт по авиации Нет смысла делать это все для 4 самолетов. Обычно перевооружают подразделение. Минимальное подразделение – это эскадрилья, то есть 12 самолетов. А лучше было бы сразу бригаду – это 2 эскадрильи, то есть 24 самолета.

Романенко подчеркнул, что это минимальное количество самолетов, необходимое для того, чтобы что-то изменить в ходе войны в воздухе.

Получит ли Украина западные истребители: коротко