Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, чрезвычайно важно, что уже есть конкретика по обучению украинских пилотов на F-16.
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По всей вероятности, уже совсем скоро будут конкретные решения о передаче Украине этих истребителей. Есть неофициальная информация о Нидерландах.
Такая информация дает Украине четкую основу и понимание, что уже можно готовить инфраструктуру для приема этих самолетов. Весь процесс подготовки может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Смотрите разговор с Романом Свитаном о F-16 на ютубе 24 Канала
Приятные новости от Польши
Польша недавно объявила, что не сможет передать истребители F-16. Однако они помогут подготовить украинских лётчиков. И это – чрезвычайно положительная новость.
Это лучший вариант. В Польше около 50 самолетов. Там есть "спарки", тренажеры, а польский язык похож на украинский. Тамошние инструкторы легко научат наших инструкторов. И в таком режиме можно начать обучение наших летчиков,
– отметил Свитан.
По его мнению, было бы уместно сначала научить именно летчиков-инструкторов, которые начали бы потом в больших количествах обучать летный состав. Если сможем получить хотя бы четыре учебных самолета, то довольно быстро можно было бы подготовить 100 – 120 пилотов.
F-16 для Украины: коротко
- Украина на протяжении всего полномасштабного вторжения призывает Запад передать ей F-16 или аналогичные истребители. В последнее время этот процесс двигается вперед.
- Президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты будут учить украинских пилотов. Также уже есть сформирована "коалиция истребителей" от 8 европейских стран. Это дает надежду, что Украина может получить не только F-16, но и другие западные самолеты.
- Эксперт по авиации Константин Криволап сравнил американские истребители F-16 с современными российскими Су-35. Между ними есть принципиальная разница.