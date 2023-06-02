Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, чрезвычайно важно, что уже есть конкретика по обучению украинских пилотов на F-16.

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По всей вероятности, уже совсем скоро будут конкретные решения о передаче Украине этих истребителей. Есть неофициальная информация о Нидерландах.

Заметьте! Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Нидерланды могут передать Украине истребители F-16. Они имеют на вооружении 42 таких самолета.

Такая информация дает Украине четкую основу и понимание, что уже можно готовить инфраструктуру для приема этих самолетов. Весь процесс подготовки может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Смотрите разговор с Романом Свитаном о F-16 на ютубе 24 Канала

Приятные новости от Польши

Польша недавно объявила, что не сможет передать истребители F-16. Однако они помогут подготовить украинских лётчиков. И это – чрезвычайно положительная новость.

Это лучший вариант. В Польше около 50 самолетов. Там есть "спарки", тренажеры, а польский язык похож на украинский. Тамошние инструкторы легко научат наших инструкторов. И в таком режиме можно начать обучение наших летчиков,

– отметил Свитан.

По его мнению, было бы уместно сначала научить именно летчиков-инструкторов, которые начали бы потом в больших количествах обучать летный состав. Если сможем получить хотя бы четыре учебных самолета, то довольно быстро можно было бы подготовить 100 – 120 пилотов.

F-16 для Украины: коротко