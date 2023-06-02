Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, надзвичайно важливо, що вже є конкретика щодо навчання українських пілотів на F-16.
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Цілком ймовірно, що вже зовсім скоро будуть конкретні рішення про передачу Україні цих винищувачів. Наразі є неофіційна інформація про Нідерланди.
Така інформація дає Україні чітке підґрунтя та розуміння, що вже можна готувати інфраструктуру для приймання цих літаків. Увесь процес підготовки може тривати від кількох тижнів – до кількох місяців.
Дивіться розмову з Романом Світаном про F-16 на ютубі 24 Каналу
Приємні новини від Польщі
Нещодавно Польща оголосила, що не зможе передати винищувачі F-16. Однак вони допоможуть підготувати українських льотчиків. І це – надзвичайно позитивна новина.
Це – найкращий варіант. В Польщі є близько 50 літаків. Там є "спарки", тренажери, а польська мова схожа на українську. Тамтешні інструктори легко навчать наших інструкторів. І в такому режимі можна почати навчання наших льотчиків,
– зазначив Світан.
На його думку, було б доречно спершу навчити саме льотчиків-інструкторів, які б почали згодом у великих кількостях навчати льотний склад. Якщо вийде отримати хоча б чотири навчальні літаки, то досить швидко можна було б підготувати 100 – 120 пілотів, які опанують F-16.
F-16 для України: коротко
- Україна упродовж усього повномасштабного вторгнення закликає Захід передати їй F-16 або аналогічні винищувачі. Останнім часом цей процес рухається вперед.
- Президент США Джо Байден підтвердив, що Штати навчатимуть українських пілотів. Також вже є сформована "коаліція винищувачів" від 8 європейських країн. Це дає надію, що Україна може отримати згодом не лише F-16, але й інші західні літаки.
- Експерт з авіації Костянтин Криволап порівняв американські винищувачі F-16 з сучасними російськими Су-35. Між ними є принципова різниця.