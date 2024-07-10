В России отреагировали на заявление Блинкена о F-16 "на пути в Украину"

В Вашингтоне 10 июля проходит саммит НАТО. там прозвучало много важных заявлений, связанных с помощью Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 "уже на пути к Украине". В России решили отреагировать на эту информацию, передает 24 Канал.

Смотрите также Готовится ли Россия к нападению на страну НАТО: Столтенберг раскрыл разведданные

"Банда войны"

В российском МИД высказались о поставках F-16 Украине. Короткое заявление, полное тезисов российской пропаганды, сделала представитель МИД России Мария Захарова.

Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны,

– сказала российский чиновник.

Очевидно, она забыла, что именно ее страна напала на Украину и развернула полномасштабную агрессию 24 февраля 2022 года. В России уже традиционно привыкли обвинять во всем США, поэтому здесь тоже не обошлось без этого.

США и многие другие страны поддерживают Украину в ее борьбе против агрессора. Фактически, "банду войны" возглавляет именно Россия, которая вплотную не признает того, что начала полномасштабное вторжение.