Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що винищувачі F-16 "вже на шляху до України". У Росії вирішили відреагувати на цю інформацію, передає 24 Канал.

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"Банда війни"

У російському МЗС висловились про постачання F-16 Україні. Коротку заяву, сповнену тез російської пропаганди, зробила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Це свідчення того, що Вашингтон очолює банду війни,

– сказала російська посадовиця.

Вочевидь, вона забула, що саме її країна напала на Україну та розгорнула повномасштабну агресію 24 лютого 2022 року. У Росії вже традиційно звикли звинувачувати у всьому США, тож тут теж не обійшлось без цього.

США та багато інших країн підтримують Україну у її боротьбі проти агресорки. Фактично, "банду війни" очолює саме Росія, яка впритул не визнає того, що почала повномасштабне вторгнення.