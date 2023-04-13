Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что очень высока вероятность, что необходимая для Украины авиация поступит перед контрнаступлением.
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Сначала МиГи – потом F-16
Вооруженные Силы Украины до сих пор ждут передачи Украины самолетов-истребителей F-16. По словам Олега Жданова, авиацию Украине обязательно передадут.
Самолеты дадут перед самым контрнаступлением. Если его сейчас немного отложат, то и передачу авиации отложат,
– отметил военный эксперт.
Это указывает и публикация в газете Le Figar. Ссылаясь на слова министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, там сообщают, что решение Запада о передаче Украине боевых самолетов могут принять к лету 2023 года. По предварительной информации, как раз к лету украинские военные должны начать контрнаступательную операцию.
Кроме того, по словам министра Дании, передача самолетов F-16 может произойти после предоставления Украине истребителя Миг-29 от Польши и Словении.
Вопрос предоставления Украине авиации необходимо согласовывать с Соединенными Штатами Америки. Поскольку правообладателем самолетов-истребителей F-16, которые сейчас находятся в Дании, являются США, Копенгагену требуется разрешение на передачу их третьим странам.
Олег Жданов о передаче Украине самолетов F-16: смотрите видео
Авиация для Украины: последние новости
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 апреля встретился в Киеве с начальником Генштаба Франции Тьери Бюркаром. В ходе переговоров они в частности обсуждали передачу Украине самолетов F-16. По словам Залужного, этот визит – четкий сигнал поддержки Украины.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключил возможность, что в случае передачи Украине самолетов F-16, ими могут управлять иностранные пилоты. В то же время он подчеркнул, что необходимо готовить и украинских пилотов.
- Напомним, что еще в марте Украина направила запрос в Финляндию относительно передачи самолетов-истребителей Hornet. 12 апреля в Министерстве обороны Финляндии ответили на этот запрос, заявив, что эта дискуссия "неактуальна". По словам, Антти Кайкконена в ближайшие годы Финляндия будет пользоваться этими истребителями, после чего их жизненный цикл должен завершиться.