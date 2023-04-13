Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что очень высока вероятность, что необходимая для Украины авиация поступит перед контрнаступлением.

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Сначала МиГи – потом F-16

Вооруженные Силы Украины до сих пор ждут передачи Украины самолетов-истребителей F-16. По словам Олега Жданова, авиацию Украине обязательно передадут.

Самолеты дадут перед самым контрнаступлением. Если его сейчас немного отложат, то и передачу авиации отложат,

– отметил военный эксперт.

Это указывает и публикация в газете Le Figar. Ссылаясь на слова министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, там сообщают, что решение Запада о передаче Украине боевых самолетов могут принять к лету 2023 года. По предварительной информации, как раз к лету украинские военные должны начать контрнаступательную операцию.

Кроме того, по словам министра Дании, передача самолетов F-16 может произойти после предоставления Украине истребителя Миг-29 от Польши и Словении.

Важно! 13 апреля Германия дала разрешение Польше передать Украине истребители МиГ-29. В Варшаве уже подтвердили поставку новой партии самолетов, однако не уточнили количество и сроки передачи.

Вопрос предоставления Украине авиации необходимо согласовывать с Соединенными Штатами Америки. Поскольку правообладателем самолетов-истребителей F-16, которые сейчас находятся в Дании, являются США, Копенгагену требуется разрешение на передачу их третьим странам.

Олег Жданов о передаче Украине самолетов F-16: смотрите видео

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