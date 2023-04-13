Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що є дуже висока ймовірність, що необхідна для України авіація надійде перед контрнаступом.

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Спочатку МіГи – потім F-16

Збройні Сили України досі чекають на передачу Україні літаків-винищувачів F-16. За словами Олега Жданова, авіацію Україні обов'язково передадуть.

Літаки дадуть перед самим контрнаступом. Якщо його зараз трохи відкладуть, то і передачу авіації відкладуть,

– зазначив військовий експерт.

На це вказує і публікація у газеті Le Figar. Посилаючись на слова міністра оборони Данії Троельса Лунд Поульсена, там повідомляють, що рішення Заходу про передачу Україні бойових літаків можуть прийняти до літа 2023 року. За попередньою інформацією, якраз до літа українські військові мають розпочати контрнаступальну операцію.

Крім того, за словами міністра Данії, передача літаків F-16 може відбутися після надання Україні винищувачі Міг-29 від Польщі та Словенії.

Важливо! 13 квітня Німеччина дала дозвіл Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29. У Варшаві вже підтвердили поставку нової партії літаків, проте не уточнили кількість та терміни передачі.

Питання надання Україні авіації необхідно також узгоджувати зі Сполученими Штатами Америки. Оскільки правовласником літаків-винищувачів F-16, які зараз є у Данії, є США, Копенгагену потрібен дозвіл на передачу їх третім країнам.

Олег Жданов про передачу Україні літаків F-16: дивіться відео

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