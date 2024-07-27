Европейский учебный центр F-16 выпустил первых пилотов: украинцы ли это

Центр EFTC расположен в Румынии и был открыт в ноябре прошлого года.

Во время открытия вспомнили легендарного украинского авиатора "Джуса". Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что новое поколение пилотов могут готовить "частично благодаря его усилиям".

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Каких пилотов выпустили в Румынии

Европейский учебный центр F-16 выпустил первых выпускников. Это румынские пилоты. Они были объявлены боеспособными и сейчас готовы к оперативному развертыванию. Нидерланды сыграли ключевую роль в создании EFTC, предоставив 18 самолетов F-16,

– сказано в сообщении.

Летчикам предоставили лицензии. Они тренировались только в воздушном пространстве НАТО, отрабатывая различные сценарии. Например, выполняли миссии в темноте и тренировались с пилотами из стран – членов НАТО.

В центре уже начали учить новую партию румынских пилотов. Украинских авиаторов будут готовить "со временем".

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил: "Успешные румынские пилоты теперь могут быть немедленно развернуты для обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО. Таким образом они укрепляют нашу безопасность и обороноспособность Альянса".

Я с нетерпением жду того времени, когда здесь будут учиться первые украинские пилоты. Украина очень нуждается в большей противовоздушной обороне,

– сказал он.