Під час відкриття згадали легендарного українського авіатора "Джуса". Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що нове покоління пілотів можуть готувати "частково завдяки його зусиллям".

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Яких пілотів випустили в Румунії

Європейський навчальний центр F-16 випустив перших випускників. Це румунські пілоти. Вони були оголошені боєздатними і зараз готові до оперативного розгортання. Нідерланди відіграли ключову роль у створенні EFTC, надавши загалом 18 літаків F-16,

– сказано в повідомленні.

Льотчикам надали ліцензії. Вони тренувалися лише в повітряному просторі НАТО, відпрацьовуючи різні сценарії. Наприклад, виконували місії у темряві і тренувалися з пілотами з країн – членів НАТО.

У центрі вже почали вчити нову партію румунських пілотів. Українських авіаторів готуватимуть "з часом".

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив: "Успішні румунські пілоти тепер можуть бути негайно розгорнуті для забезпечення безпеки повітряного простору НАТО. Таким чином вони зміцнюють нашу безпеку і обороноздатність Альянсу".

Я з нетерпінням чекаю на той час, коли тут навчатимуться перші українські пілоти. Україна дуже потребує більшої протиповітряної оборони,

– сказав він.

Цікаво! Україна планує застосувати F-16 на полі бою у 2024 році. Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова.