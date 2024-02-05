Наев анонсировал поступление самолетов F-16 с ракетами на 300 – 500 километров
Источник:"РБК-Украина"
Украина ожидает от союзников новые поставки дальнобойного оружия. Среди прочего современные истребители F-16 и ракеты дальности 300 – 500 километров.
Об этом сказал командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметив, что эти поставки значительно помогут Украине на поле боя.
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В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300 – 500 километров,
– сообщил Наев.
По его словам, это позволит Силам обороны иметь еще больше успехов на фронте и освободить нашу территорию от врага.
Какое вооружение от союзников качественно помогло Украине
Наев также отметил, что с тех пор как Украина получила реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS, российские захватчики понесли ощутимые потери.
В частности, значительно усложнила логистика: чтобы обеспечить свои передовые подразделения, враг был вынужден перемещать свои полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 километров от переднего края.
"Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, осложнения управления войсками, потери наступательных возможностей и перехода к вынужденной обороне, а со временем и к "жесту доброй воли" с правого берега Днепра и эвакуации из Херсона", – сказал Наев.
Также генерал добавил, что с поступлением на вооружение зенитно-ракетного комплекса PATRIOT противоракетный щит Украины усилился еще больше, ведь произошло увеличение дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 километров.
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