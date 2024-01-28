В любое время дня или ночи где-то в мире летит F-16. За 50 лет истории было создано более 4600 истребителей. Кроме того, производство даже не собираются останавливать. Впереди у F-16– еще великое и яркое будущее.

Обратите внимание Украинские пилоты уже летают на истребителях F-16 вместе с инструкторами,– Игнат

Что известно об истории F-16 продолжительностью в полвека

На вооружение ВВС США F-16 поступили еще в 1978 году. По состоянию на 2023 год в Штатах было уже более 800 истребителей. С 1978 года F-16 использовали 25 других стран мира. В частности, Норвегия, Чили, Марокко, Сингапур.

По прошествии времени F-16 выполняет все больше функций: от наземных и противокорабельных атак до фоторазведки и охоты на зенитно-ракетные комплексы.

2015 год стал особенным для истории– F-16 стал самым многочисленным военным самолетом в мире. Эксперты отмечают, что это огромное достижение для боевого самолета – находиться на вооружении 50 лет.

Почему F-16 остается в топе

F-16 не теряет своей актуальности благодаря инновационным аспектам в конструкции. Кроме того, мир изучил уроки, полученные в ходе воздушных боев в войне во Вьетнаме. Тогда перед США была задача: создать компактный маневренный истребитель, который смог бы сбивать вражеские самолеты ракетами с тепловой наводкой и пушками.

Так на арену вышел F-16, который мог выдерживать перегрузку до 9 g (то, что на земле весит килограмм). Джефф Болтон – авиажурналист– летавший в двухместной версии F-16– заметил: "когда ты садишься в кабину F-16, ты будто натягиваешь кожаную водительскую перчатку".

F-16 называют "почти идеальным швейцарским армейским ножом".