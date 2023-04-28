F-16 всегда был №1 в списке, – Игнат объяснил, готова ли инфраструктура Украины к таким самолетам

Украина нуждается в американских истребителях F-16, способных изменить ситуацию на поле боя. Этот самолет всегда был №1 в списке потребностей.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в первую очередь необходимо политическое решение о передаче истребителей F-16. Уже после этого пойдут обсуждения – кто может их передать, сколько единиц и т.д.

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Есть ли в Украине инфраструктура для F-16

Как подчеркнул Игнат, Украина всегда нуждалась в западных истребителях. Они значительно помогут победить в войне.

Вы говорите о приоритетности. Многоцелевой самолет – это всегда №1. Ибо он способен коренным образом изменить расклад сил и эту войну. Поможет нам победить. С этим самолетом мы сможем завоевать преимущество в воздухе. И бить по наземным и надводным целям,

– отметил Игнат.

Конечно, не стоит забывать, что вместе с F-16 Украине нужно соответствующее вооружение под эти самолеты. Также важен радар, который сможет сопровождать несколько воздушных целей. Тогда вполне возможны ситуации, когда сможем уничтожать несколько российских самолетов практически одномоментно.

Почему Украине нужны F-16 – объяснил Игнат: смотрите видео

Кроме того, многие западные аналитики рассказывают, что у Украины нет соответствующей инфраструктуры для содержания F-16. Но это совсем не так.

У нас достаточно оперативных аэродромов, где можно размещать самолеты. Сейчас же работают и МиГ-29, и Су-27, и Су-25, и Су-24. Мы прячем их и рассредоточиваем, и выполняем задачи. Вопрос об инфраструктуре не должен стоять. И взлетно-посадочные полосы есть. Полосу временную можно даже сделать на участке автодорог,

– подчеркнул Игнат.

Украине нужны F-16: коротко