Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, если бы сейчас у Украины были бы на вооружении американские истребители F-16, то проводить наступательную операцию на фронте было бы гораздо легче.

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Как Украине помогли бы F-16

Как предположил Попович, у Украины было бы гораздо меньше проблем с минными полями врага. Тогда не пришлось бы идти вперед небольшими группами. А само наступление было бы более масштабным и быстрым.

Они помогли бы сломать первую линию обороны врага. Сейчас вы слышите, что Россия довольно интенсивно использует армейскую авиацию. Она имеет средства поражения, которые могут действовать вне действия наших ПЗРК. Это также усложняет ситуацию,

– подчеркнул Попович.

К теме – смотрите разговор с Денисом Поповичем на ютубе 24 Канала

Именно истребители F-16 могут помочь сражаться против армейской авиации врага. Это также позволило украинским военным значительно легче продвигаться вперед на поле боя.

F-16 для Украины: коротко