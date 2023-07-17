Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, якби зараз Україна мала б на озброєнні американські винищувачі F-16, то проводити наступальну операцію на фронті було б значно легше.

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Як Україні допомогли б F-16

Як припустив Попович, Україна мала б значно менше проблем з мінними полями ворога. Тоді не довелося б розкидуватися невеликими групами. А сам наступ був би значно масштабнішим та швидшим.

Вони б допомогли зламати першу лінію оборони ворога. Зараз ви чуєте про те, що Росія доволі інтенсивно використовує армійську авіацію. Вона має засоби ураження, які можуть діяти поза межами дії наших ПЗРК. Це також ускладнює ситуацію,

– наголосив Попович.

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Саме винищувачі F-16 можуть допомогти боротися проти армійської авіації ворога. Це також дозволило б українським військовим значно легше просуватися вперед на полі бою.

F-16 для України: коротко