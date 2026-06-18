В этом году Бельгия передаст Украине семь F-16: сколько истребителей будет направлено на боевые миссии

Бельгия до конца года передаст Украине 7 американских истребителей F-16. Часть из них будет задействована в боевых миссиях, а остальные послужат источником запасных частей.

Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет "24 Канал".

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Что будут делать переданные F-16?

Мы даже увеличиваем помощь, предоставляя им семь F-16. Таким образом, в этом году будет семь F-16, четыре из них — на запасные части, а три — для операций в небе Украины с целью защиты Украины от российской агрессии,

– заявил министр.

По его словам, F-16 хорошо зарекомендовали себя в противодействии ударным беспилотникам, крылатым ракетам и другим угрозам. Министр говорит, что планирует предложить правительству в перспективе передать Киеву все имеющиеся истребители такого типа.

Впрочем, это будет зависеть от того, насколько быстро Бельгия будет получать новые истребители. Он подчеркнул, что страна должна сохранять собственный оборонный потенциал в соответствии с обязательствами в рамках ядерной доктрины НАТО.

"F-16 — очень хорошие платформы, в частности для борьбы с ракетами, крылатыми ракетами и другими угрозами... И я предложу правительству отправить в Украину все наши F-16 в ближайшие годы. Это будет зависеть от поступления к нам F-35", – добавил он.

Помимо вышесказанного, Тео Франкен сообщил, что ожидает встречи в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским, где, по его словам, стороны, в частности, планируют обсудить дальнейшую военную поддержку Киева.

Что этому предшествовало?

Напомним, в марте сообщалось, что Бельгия не передала Украине истребители F-16 из-за задержки поставок новых F-35, которые должны заменить их F-16; в стране заявляли, что никогда не брали на себя обязательств относительно конкретных дат.

Кстати, Defense Express сообщало, что Украина к началу 2030-х годов может существенно увеличить парк западных истребителей. По данным издания, ожидается, что наибольшую роль в нём будут играть F-16, Gripen и Mirage 2000.