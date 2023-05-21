Эти заявления 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что теперь единственный вопрос в сроках передачи самолетов.

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Может быть июнь

"Написано, что в ближайшие месяцы. Это может быть и июнь. Май уже завершается, так что, ближайший месяц – июнь",

– подчеркнул Жданов.

Эта универсальная авиация, считает военный эксперт, может очень сильно изменить баланс огневых возможностей в пользу ВСУ.

Важно! Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что американские истребители будут передаваться Украине при условии, что ВСУ не будут использовать их для ударов по территории России. В то же время он отметил, когда Украина получает другое оружие от Соединенных Штатов, то она соблюдает соответствующие требования.

Как F-16 помогут Украине: смотрите видео

Передача F-16 ВСУ