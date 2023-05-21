Ці заяви 24 Каналу прокоментував військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що тепер єдине питання у термінах передачі літаків.
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Може бути червень
"Написано, що у найближчі місяці. Це може бути й червень. Травень вже завершується, так що, найближчий місяць – червень",
– наголосив Жданов.
Ця універсальна авіація, вважає військовий експерт, може дуже сильно змінити баланс вогневих можливостей на користь ЗСУ.
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Передача F-16 ЗСУ
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україні передадуть винищувачі F-16. Адже механізм щодо навчання на цих літаках вже розблокувався. Однак, скільки саме винищувачів нададуть союзники – він сказати не може.
- Президент США Джо Байден заявив, що американські військові тренуватимуть українських пілотів для винищувачів четвертого покоління. Зокрема, F-16. Він зауважив, що США це будуть робити спільно із партнерами та союзниками. Байден додав, що у довгостроковій перспективі це посилить здатність України себе захищати.
- Британський прем'єр Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія розпочне навчання українських пілотів уже цього літа. За його словами, це роблять для того, щоби "підтримати українські військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього".