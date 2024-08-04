Эксперты идентифицировали, чем оснащены F-16, которые показал Зеленский

В День Воздушных сил ВСУ Владимир Зеленский официально подтвердил, что самолеты F-16 уже в Украине. Президент также показал первые кадры воздушных судов.

СМИ писали, что Украина получила 10 из 79 истребителей F-16 в последний день июля. Владимир Зеленский показал видео, на которых видно первые самолеты.

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Как оснащены первые F-16, которые получил Киев

Эксперты портала "Милитарный" из опубликованного Владимиром Зеленским видео, выяснили, что полученные Украиной F-16 оснащены пилонами Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении.

Специалисты объяснили, что Terma PIDS+ – это система датской разработки и производства компании Term. Ею оснащали истребители всех стран-участников Европейских воздушных сил (EPAF).

Пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своих F-16 в 2018 году заказали Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия.

Все перечисленные страны должны были передать Украине эти истребители, поэтому не известно от какой из этих стран передан самолет показали сегодня,

– объяснили специалисты.

Однако они заверили, что система предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60 (V) 2 (MWS):

обеспечивает жизненно важное совершенствование комплекса самозащиты F-16. Ведь с ее помощью самолет заблаговременно обнаруживает атакующие ракеты и противодействует им;

состоит из шести датчиков и одного компьютера. Три датчика размещены на каждом из двух пилонов, их расположение обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета. Компьютер – в правом пилоне;

передает информацию об угрозе в систему управления противодействия Terma ALQ-213, которая в кабине пилота.

ALQ-213 выбирает эффективную последовательность отстрела тепловых ловушек с модуля Flare-Up, который размещен в пилоне PIDS+. Отстрел ловушек происходит под таким углом, чтобы они стреляли по диагонали вниз и не поразить ракету, установленную на кончике крыла истребителя,

– объяснили специалисты.

Военный портал Defense Express написал, что главная неожиданность на F-16 – это контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo. Он объединяет:

мощную цифровую станцию РЭБ, которая позволяет ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов;

станцию фиксации угрозы о ракетной атаке путем, в том числе – обнаружения самих ракет, которые приближаются.

Несмотря на это, есть возможность подвесить вооружение. Сам контейнер является новой разработкой и в 2021 году проходил испытания. Однако эти пилоны имеют самолеты из Дании, по неподтвержденной информации – из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.

Чем еще особые полученные F-16

Также можно отметить, что на видео истребители вооружении двумя типами ракет "воздух-воздух" – AIM-9 для уничтожения целей в ближней зоне и AIM-120, которая отвечает за среднюю и большую дальность,

– объяснили специалисты Defense Express.

По их словам, F-16 имеют под крыльями два стандартных дополнительных топливных бака на 370 галлонов (1564 литров). Однако два F-16, которые стояли во время вручения Владимиром Зеленским наград под центральным пилоном – имеют еще один вид подвесного бака на 300 галлонов (1135 литров).

Также фонарь кабины имеют необычный золотой цвет. Ведь в его покрытии действительно используют золото, чтобы уменьшить радиолокационную заметность F-16.

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