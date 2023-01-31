Военный обозреватель предположил, когда Украина получит западные истребители и какие именно

Разговоры о возможной передаче Украине западных истребителей уже идут. Однако не стоит ожидать, что ВСУ скоро получат боевые самолеты. Есть несколько проблем.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, вопрос с передачей Украине самолетов будет гораздо сложнее решаться, чем с танками.

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Какие вопросы нужно решить для передачи Украине самолетов

Как отметил Коваленко, с теми же танками обучение украинских экипажей продлится в среднем до 2 месяцев. С самолетами все сложнее – здесь может уйти от полугода и больше времени.

Это гораздо более длительный период, чем с танками. Ведь профессиональный пилот на боевых самолетах должен обладать не только базовыми знаниями. Здесь нужно гораздо больше. Поэтому можем сказать, что в ближайшей перспективе ничего неожиданного не будет,

– заметил Коваленко.

Не стоит забывать и об аэродромах. Очевидно, что Украине нужно подготовить специалистов по обслуживанию и саму инфраструктуру аэропортов для западных самолетов. Но есть проблема – такие аэродромы сразу станут целью №1 для российских ракет. Поэтому не исключено, что первые самолеты, которые получит Украина, будут базироваться на аэродромах, например, в Польше.

По мнению Коваленко, Украина получит западные истребители. Однако произойдет это не раньше конца 2023 года.

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Какие самолеты может получить Украина

Коваленко спокойно реагирует на недавнюю фразу Джо Байдена, что Штаты не будут передавать Украине самолеты F-16. Во-первых, нужно просмотреть это видео и вообще понять, услышал ли президент США вопрос или вообще на какой вопрос он отвечал.

Кроме того, Украине, возможно, не так и нужны именно американские F-16. Важно получить разрешение от США относительно передачи этих самолетов от других стран, где они находятся на вооружении. А Штаты не должны это блокировать, когда будет готово политическое решение.

А если немного манипулировать, Байден ответил, что США не будут передавать Украине F-16. Ведь собираются передать F-15 или F-18, – шутит Коваленко.

Не стоит забывать, что на Западе есть не только истребители F-16. Украине могут подойти и французские "Рафаль", шведские "Гриппен" или "Еврофайтеры". Или те же F-15 или F-18.

Украине нужны западные истребители