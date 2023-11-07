Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя откровенную ложь от российских пропагандистов, что Украина уже получила первые две единицы F-16 в разобранном виде.

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На самом деле оккупанты, скорее всего, поймут, что F-16 уже в Украине, когда у них будет гореть очередной военный объект в тылу.

Реально ли "тихо" передать F-16

Как подчеркнул Мусиенко, преимущественно по передаче видов оружия идут две новости. Первая – что Запад планирует ее передать. Это часто озвучивает президент или же об этом говорится в заявлениях политиков по итогам "Рамштайна" или других мероприятий.

Вторая – что Украина уже получила оружие. Иногда это объявляют через СМИ, давая определенную дезинформацию, чтобы враг не получал подсказки.

За 20 месяцев войны Россия не смогла ничего поделать с каналами поставки оружия с Запада в Украину. Это важный момент. Здесь речь идет о правильном логистическом обеспечении, поставках и возможностях,

– отметил Мусиенко.

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Ситуация с F-16 может быть очень похожа на дальнобойные ракеты ATACMS. О них долго говорили, а затем произошел мощный удар.

Не исключаю, что все может быть, как и с ATACMS. Будем говорить об этом, а потом узнаем, что какая-то из ракет попала по объектам в оккупированном Крыму. И запустили ее с F-16,

– рассказал Мусиенко.

F-16 для Украины: коротко