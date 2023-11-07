Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи відверту брехню від російських пропагандистів, що буцімто Україна вже отримала перші дві одиниці F-16 в розібраному вигляді.

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Насправді окупанти, найімовірніше, зрозуміють, що F-16 вже в Україні, коли у них горітиме черговий військовий об'єкт в тилу.

Чи реально "тихо" передати F-16

Як наголосив Мусієнко, переважно щодо передачі видів зброї йдуть дві новини. Перша – що Захід планує її передати. Це часто озвучує президент або ж про це йдеться в заявах політиків за підсумками "Рамштайну" чи інших заходів.

Друга – що Україна вже отримала певну зброю. Інколи це оголошують через ЗМІ, даючи певну дезінформацію, щоб ворог не отримував підказки.

За 20 місяців війни Росія не змогла нічого зробити з каналами постачання зброї із Заходу до України. Це – важливий момент. Тут йдеться про правильне логістичне забезпечення, постачання та можливості,

– зазначив Мусієнко.

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Ситуація з F-16 може бути дуже схожою до далекобійних ракет ATACMS. Про них довго говорили, а потім стався потужний удар.

Не виключаю, що все може бути як і з ATACMS. Будемо говорити про це, а потім дізнаємося, що якась з ракет влучила по об'єктах в окупованому Криму. І запустили її з F-16,

– розповів Мусієнко.

F-16 для України: коротко