Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи відверту брехню від російських пропагандистів, що буцімто Україна вже отримала перші дві одиниці F-16 в розібраному вигляді.
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Насправді окупанти, найімовірніше, зрозуміють, що F-16 вже в Україні, коли у них горітиме черговий військовий об'єкт в тилу.
Чи реально "тихо" передати F-16
Як наголосив Мусієнко, переважно щодо передачі видів зброї йдуть дві новини. Перша – що Захід планує її передати. Це часто озвучує президент або ж про це йдеться в заявах політиків за підсумками "Рамштайну" чи інших заходів.
Друга – що Україна вже отримала певну зброю. Інколи це оголошують через ЗМІ, даючи певну дезінформацію, щоб ворог не отримував підказки.
За 20 місяців війни Росія не змогла нічого зробити з каналами постачання зброї із Заходу до України. Це – важливий момент. Тут йдеться про правильне логістичне забезпечення, постачання та можливості,
– зазначив Мусієнко.
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Ситуація з F-16 може бути дуже схожою до далекобійних ракет ATACMS. Про них довго говорили, а потім стався потужний удар.
Не виключаю, що все може бути як і з ATACMS. Будемо говорити про це, а потім дізнаємося, що якась з ракет влучила по об'єктах в окупованому Криму. І запустили її з F-16,
– розповів Мусієнко.
F-16 для України: коротко
- Наприкінці жовтня Сполучені Штати підтвердили, що українські військові таки почали навчатися на F-16. Йдеться про невелику групу наших пілотів.
- Наразі відомо, що Україна отримає винищувачі від Данії та Нідерландів. Загалом вони мають передати 61 одиницю F-16. А загалом до авіаційної коаліції доєдналися багато країн, серед яких і США, і Британія, і Бельгія, і Португалія тощо.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що F-16 були особливо потрібні у 2022 році. Зараз вони будуть дещо менш ефективними, адже Росія змогла виграти час та налагодити оборону після невдач на Харківщині та Херсонщині.