F-16 помогут Украине в войне, но не станут переломным моментом, – Reuters

Для ощутимого влияния на ход боевых действий Украине нужно больше самолетов F-16, чем ожидается. Также нужно преодолеть немало других вызовов, в частности по обслуживанию самолетов.

Первые истребители F-16 прибудут в Украину уже этим летом. В то же время продолжительность процесса передачи самолетов разочаровала Украину.

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Нужно больше самолетов

Аналитики считают, что сами лишь F-16 не станут переломным моментом в войне. В частности, Сергей Кузан, председатель неправительственной исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества", заявил, что для проведения значительных операций Украине нужно около 60 самолетов и это минимум для того, чтобы оттеснить российскую авиацию от границ.

Украинские военные прилагают значительные усилия, чтобы уменьшить угрозу для прибытия F-16, атакуя российские средства ПВО. Поэтому, пока пилоты набираются опыта, а в стране держит развитие воздушной инфраструктуры, первые поставки могут по крайней мере помочь Украине укрепить воздушный щит.

F-16 обеспечат определенную противовоздушную оборону и потенциально помогут перехватывать иранские беспилотники и крылатые ракеты. Хотя это очень дорогой способ сделать это, с точки зрения боеприпасов,

- считает Джастин Бронк.

Еще один вызов – подготовка пилотов

Эксперты отметили, что обучение пилотов будет иметь решающее значение в этом контексте тоже, ведь "если экипаж не будет способен применять их с эффективной тактикой, то они будут просто сбиты в большом количестве".

Но еще более насущной проблемой является техническое обслуживание самолетов.

"Большинство ремонтов и технического обслуживания придется проводить в Украине, и, вероятно, придется полагаться на иностранных подрядчиков, которые разбираются в самолетах", – говорится в статье.

Атаки врага

Российские атаки на инфраструктуру в Украине участились, это могут быть усилия, чтобы препятствовать развитию воздушной инфраструктуры в контексте развертывания истребителей F-16.

И когда передача состоится, цели вроде пилотов и команды технического обслуживания.

"Россия ежедневно наносит удары по всем аэродромам, потенциальных базах F-16, включая попытки повредить взлетно-посадочные полосы и инфраструктуру", - сказал Кузан.

Ранее Politico писало, что деликатные самолеты F-16 будет трудно приспособить к Украине. Использовать "дорогие в обслуживании" самолеты в военное время будет непросто.