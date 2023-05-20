Нидерланды расторгли соглашение о продаже F-16 частной компании
Источник:Oryxspioenkop
Нидерланды решили расторгнуть соглашение о продаже истребителей F-16 частной компании Draken International. Речь идет о 28 самолетах.
Министерство обороны Нидерландов сообщало о продаже 12 истребителей в июле 2021 года. Стоит отметить, вероятно, именно Нидерланды и Дания могут передать Украину 24 – 36 истребителей F-16.
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Что известно о нидерландских F-16
Нидерланды отменили соглашение о продаже своих оставшихся F-16 компании Draken International, поэтому легко догадаться, куда они на самом деле попадут,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что издание Scramble писало в 2021 году, что Минобороны Нидерландов продали частной компании Draken International LLc свои 12 истребителей Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons из состава Королевских Военно-воздушных сил.
Тогда же объясняли, что в 2022 году должны начаться поставки компании F-16 и сопутствующего оборудования.
Кроме того, сделка включала опцию на продажу еще 28 истребителей F-16. Их должны были постепенно вывести из эксплуатации Военно-воздушных сил Нидерландов до мая 2024 года.
Истребители F-16 для Украины: коротко
- Следует отметить, что Нидерланды вместе с Великобританией, Бельгией, Данией и Португалией создали авиационную коалицию.
- Уже 19 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал, что условия обучения украинских летчиков будут проработаны в ближайшие недели.
- Рютте заявил: "Вместе с моими британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новость о том, что Соединенные Штаты готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16". Нидерландский премьер также заверил, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и их международных партнеров.
- Следует отметить, что президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что Соединенные Штаты поддержат усилия по обучению украинских пилотов на воздушных судах F-16. Подробнее о позиции Запада по F-16 читайте по ссылке.